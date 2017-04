Maandag staat in het teken van Natalia!

Het derde seizoen van Liefde voor Muziek moet nog worden opgenomen, maar belooft nu al een onvergetelijke editie te worden. Op dinsdag 20 september 2016 maakte Bart Peeters in Jonas & Van Geel bekend dat hij samen met Gers Pardoel, Natalia, Clouseau, Lady Linn, Josje en Isabelle A het muzikale avontuur aangaat. De zeven kleppers vertrekken volgende maand richting Mallorca, waar ze onder een stralende zon elkaars grootste hits in een verrassend nieuw jasje zullen steken. Wanneer het resultaat bij VTM te zien is, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Bakken ervaring, nostalgische songs, de strafste stemmen en de meest uiteenlopende genres: nu al staat vast dat er opnieuw muzikale parels uit het programma zullen voortvloeien. Welke stempel drukt Bart Peeters op de hits van Gers Pardoel? Wat doet Lady Linn met de K3-nummers van Josje? Wie durft Hé Lekker Beest onder handen te nemen? En wie waagt zich aan een Nederlandstalige cover van een Natalia-hit?

“We nemen met veel goesting deel aan Liefde voor Muziek. Hoe fijn is het om in een muzikaal avontuur te stappen met gelijkgestemde zielen en een voortreffelijke band! Nieuwe versies maken van bestaande songs doen we niet zo vaak, maar dat maakt het net zo uitdagend. We willen onze collega’s een versie voorschotelen die hen op z’n minst verrast. Uiteraard gaan we een paar dingen in het Nederlands doen en we zijn ook enorm nieuwsgierig naar wat men met onze songs gaat uitsteken. Het wordt een geweldige week daar in Spanje!” – Clouseau

“Het beginidee voor deze editie van Liefde Voor Muziek is ontstaan onder de vleugels van The Voice. Muziek mogen maken met en voor Koen, Kris, Natalia en andere topartiesten, dat moeten ze mij echt geen twee keer vragen.” - Bart Peeters

“Clouseau mogen coveren is voor mij toch het bijzonderst. Ik zie mezelf in het 3de leerjaar nog met liefdesverdriet naar de hese stem van Koen luisteren. Ook de stem van Isabelle A maakt emoties bij me los. Ik ben echt super enthousiast om met al deze grote namen te mogen werken.” – Lady Linn

“Dit jaar sta ik 25 jaar op de planken. Geen betere gelegenheid om aan Liefde voor Muziek mee te doen. Met zo’n topbezetting ben ik zeer vereerd om erbij te zijn. En benieuwd naar wat iedereen met mijn songs zal doen. Vooral Gers, die heeft waarschijnlijk nog nooit van mij gehoord (lacht).” – Isabelle A

“Ik vind het een superuitdaging om de nummers van andere artiesten in een nieuw jasje te mogen steken. Tegelijkertijd kan ik een nieuwe muzikale kant van mezelf ontdekken en laten zien, heerlijk.” – Josje

“Ik ken de meeste artiesten, maar niet allemaal. Van Lady Linn heb ik bijvoorbeeld nog niet gehoord. Maar ik dacht meteen: wat een lekkere nummers! Josje wordt voor mij de grootste uitdaging. De K3-nummers zijn zó bekend, maar ik ken ze helemaal niet. Al is dat ook net leuk. Ik ga er gewoon mijn eigen liedjes van maken.” – Gers Pardoel

“Ik kijk uit naar alle nieuwe nummers die de revue zullen passeren en naar de synergie tussen alle artiesten. Het gebeurt tenslotte niet vaak dat artiesten zolang samenzitten en mooie dingen tot strand brengen voor elkaar. Het meest benieuwd ben ik naar wat Gers met mijn nummers zal aanvangen. Voor mezelf wordt de grootste uitdaging om een K3-song naar mijn hand te zetten. Maar ik denk dat ik met alle nummers muzikaal mijn ding kan doen.” – Natalia