Maandag is het Isabelle D-ay!

“Het is vandaag niet Isabelle A, niet Isabelle B, niet Isabelle C, maar wel Isabelle D-ay”, zo kondigt Bart Peeters de derde aflevering aan. Op maandag 24 april 2017 zijn het immers de songs van Isabelle die een compleet nieuw jasje krijgen.

En het belooft een aflevering te worden met heel wat verrassingen. Met een primeur in de geschiedenis van Liefde voor Muziek om te beginnen. Voor het eerst bewerkten 2 artiesten zonder elkaars medeweten hetzelfde nummer. Bovendien kleurt de derde aflevering vooral Nederlandstalig, met 6 van de 7 artiesten die voor het Nederlands kiezen.

Vooral voor Lady Linn is de stap naar het Nederlands verrassend. Zij kiest naar eigen zeggen voor een “vree schoon liedje”: Sarah. Lady Linn tovert een glimlach op het gezicht van haar collega’s met een vrolijke a capella versie. Terwijl zij in haar tienerjaren grote fan was van Isabelle, moet Josje toegeven dat het repertoire haar minder bekend is. “Maar ik vind die hele nineties vibe helemaal te gek”, klink het. Ze brengt volgens Natalia een sexy versie van Ik Laat Je Nooit Meer Gaan.

In 1991 scoorde Isabelle een hit met Blank Of Zwart, een song tegen racisme en discriminatie. Eén van haar live optredens werd toen verstoord door een groep betogers. “Ik herinner mij die betoging”, pikt Bart Peeters in. “Ik ga het liedje brengen in een nieuwe versie, die gaat over al die andere keren dat je het nummer zong zonder dat extremisten het verstoorden.” De versie raakt iedereen in het hart.

En dan gebeurt er iets dat in de geschiedenis van Liefde voor Muziek nog niet is gebeurd. Gers Pardoel en Clouseau bewerkten hetzelfde nummer van Isabelle: Helemaal Alleen. “We wisten het echt niet van elkaar en alles was al voorbereid”, klink het bij Kris Wauters. “Maar wij gaan natuurlijk niet rappen.” Hoe klinkt dezelfde song als 2 totaal verschillende artiesten er hun tanden inzetten?

Natalia is maandag de enige die voor het Engels kiest. “Ik breng een happy nummer”, vertelt ze. “Het heeft een prachtige melodie die ook in het Engels catchy is.” Natalia doopt Dansen Voor Jou om tot het aanstekelijke How I Danced. “Ik ga dit zeker zelf brengen tijdens een live optreden”, besluit ze.

Isabelle zelf bedankt haar collega’s ten slotte voor het mooie verhaal dat ze mag beleven. Dat doet ze met een Vlaamse versie van Une Belle Histoire van Michel Fugain. En wanneer later op de avond het besef komt dat niemand 'Hé Lekker Beest' heeft gecoverd, staat er Isabelle nog een verrassing te wachten…