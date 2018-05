“Dit is één van de tofste dingen die ik al heb meegemaakt”, blikt Jasper terug. Hij wil zijn collega’s bedanken met zijn interpretatie van This House Is Empty Now van Elvis Costello en Burt Bacharach. “Ik heb dit altijd al eens willen zingen, maar op optredens kwam het er nooit van. Dit is het ideale moment.” Tijdens Jaspers cover wordt het muisstil in de studio en pinken zowel Sharon als Silvy een traantje weg…

Download het nummer hier!