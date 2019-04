In Vlaanderen is het Eurosongnummer Calm After The Storm waarschijnlijk de meest bekende song van Ilse: “Het liedje was enorm succesvol. Het raakte iets. Het gaat ook over iets ‘echts’”. Mich zit voor het optreden met de ‘poepers’ omdat het liedje zo belangrijk is voor Ilse. Volledig onnodig blijkt snel. “Dit is een instant Belpop classic”, vindt Milow.