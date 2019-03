HEMELS! Milow maakt dromerige versie van 'Zeil Je Voor Het Eerst'

Pop, cabaret, country, rock, schlager: nooit was de variatie aan muziekstijlen zo groot als dit seizoen. Laura Tesoro, Ilse DeLange, Milow, Bart Kaëll, Stef Kamil Carlens, Jan Leyers en Kommil Foo trekken naar een nieuwe bestemming onder de zuiderse zon, waar ze hun creativiteit loslaten op elkaars repertoire. Van klassiekers als De Marie-Louise, tot hits als What's The Pressure of Nederlandstalige parels als Ruimtevaarder: aan straffe, muzikale kruisbestuivingen ook deze keer geen gebrek.

Om jullie al warm te maken voor dit nieuwe seizoen van Liefde Voor Muziek, laten we jullie al proeven van 'Sleeping Bag'. Milows versie van 'Zeil Je Voor Het Eerst' door Bart Kaëll.

Liefde Voor Muziek, binnenkort terug bij VTM