Geen Eurovisiesongfestival dit jaar omwille van het coronavirus. Gelukkig brengt Gene Thomas in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek een stukje Eurovisiesongfestival naar de kijkers. Gene toverde de originele versie van Me and My Guitar - waarmee Tom Dice in 2010 zesde werd - om tot zijn eigen Vlaamse ‘Mij en M’n Gitaar’.

Liefde voor Muziek is terug met een nieuw seizoen vanaf maandag 30 maart.