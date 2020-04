André staat bekend als een echte levensgenieter en daar kan Regi zich volledig in vinden. Samen met Jake Reese haalt hij alles uit de kast en brengen ze een powerversie van Ik Haal Alles Uit het Leven, een single die André in 2017 uitbracht. Het nummer stond 18 weken in de NL Top 20, waarvan 12 weken op de 1e plaats. André beslist meteen dat hij de nieuwe versie ‘100% gaat jatten’.