Download de nummers

Ze was 7 jaar ‘de blonde van K3’, maar in Liefde voor Muziek laat Josje zien dat ze ook solo heel wat in haar mars heeft. “Dit programma gaat haar helpen om een richting te kiezen. Het after-K3-life krijgt hier echt vorm. Een hele schone vorm”, weet Koen Wauters. In Liefde voor Muziek sluit Josje het K3-tijdperk in schoonheid af met een toepasselijke tribute op Somewhere Over The Rainbow. Maar eerst laat ze zich verrassen door K3-songs zoals ze die nog nooit eerder hoorde…

Het is Clouseau die maandag de spits mag afbijten. “Kris en ik hebben een nummer gekozen waar wij heel gelukkig van worden”, kondigt Koen aan. De broers brengen een swingende rock ‘n rollversie van Drums Gaan Boem die iedereen aan het dansen brengt. Gers Pardoel moet nadien toegeven dat hij iets minder vertrouwd is met het K3-repertoire. “De meeste liedjes zijn vrolijk, maar ik heb er eentje gekozen dat niet zo vrolijk is.” Gers ontroert met een eigen versie van Wanneer Zie Ik Jou Terug.

De waaghals van dienst is deze keer Bart Peeters. Hij steekt Tele-Romeo, misschien wel de allerbekendste K3-hit, in een typisch Bart Peeters-jasje. Isabelle A heeft haar eigen regenboogtruitje uitgekozen voor Josje. “Ik ben wel fan van K3”, vertelt zij. “Ik heb K3-tekstschrijver Alain Vande Putte gebeld en hem gevraagd om Eyo te vertalen.” Het resultaat is volgens Josje een echte zomerhit.

De songkeuze van Natalia lag meteen vast. “Ik koos Je Hebt een Vriend, omdat ik die tekst echt héél schoon vind.” Met haar versie weet Natalia Josje tot tranen toe te ontroeren. De pakkende song bezorgt Lady Linn, die de avond afsluit, klamme handjes. Zij heeft gekozen voor Josjes favoriete K3-lied: Oya Lélé. Al blijft er niet veel meer over van het originele nummer. Lady Linn pakt uit met een straffe jazz-versie.

Tussen alle muziek door, leren de artiesten elkaar beter kennen in Mallorca en is er tijd voor ontspanning. De vrouwen genieten van een frisse duik in het zwembad, terwijl Bart Clouseau lepeltjesgewijs leert jammen op Oya Lélé. Josje legt een gezichtsmasker bij Lady Linn en trotseert hoge temperaturen tijdens een Bikram Yogasessie met Natalia. En Bart, die krijgt de hele groep in de ban van het ‘bottle flippen’…