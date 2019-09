Deze artiesten nemen deel aan het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek

De ene komt net piepen in de muziekwereld, de andere reeg de hits al aan elkaar. Het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek brengt een boeiende mix van jong talent en echte hitkanonnen samen. André Hazes, Regi, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings pakken eind oktober hun koffers om hun muzikale magie uit te oefenen op elkaars repertoire. Onder een inspirerende Spaanse zon zullen ze hun songs uitwisselen en er hun eigen stempel op drukken. Die muzikale parels worden in het voorjaar van 2020 losgelaten in seizoen 6 van Liefde voor Muziek.

ANDRE HAZES

“Leef, alsof het je laatste dag is.” Geen mens die de monsterhit van André Hazes níet kan meezingen. De Nederlander scoorde in zijn thuisland de ene nummer 1-hit na de andere en werd ook bij ons in een mum van tijd razend populair. Hij doet de grootste zalen vollopen en zet ze nadien ook helemaal op z’n kop met zijn populaire levensliedjes. Ondertussen staan er 5 albums op de teller, met daarop ook enkele covers van zijn vader.

“Ik vind het bijzonder leuk om mee te mogen doen. Beste Zangers, de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek, was mijn grote doorbraak en daar heb ik eigenlijk alles aan te danken. Dat ik dat nu ook in Vlaanderen mag doen, vind ik een hele eer. Natuurlijk ook omdat ik het heel tof vind om met deze artiesten weg te gaan. Tegelijk wordt het ook een hele uitdaging. Ik ben het gewend om alleen maar Hazes te zingen en om nu ook de muziek van een ander te zingen, is iets waar je weer een ander soort zenuwspanning van krijgt. Die uitdaging vind ik heel leuk om weer aan te gaan.”

KAREN DAMEN

Met meer dan 15 jaar K3-ervaring weet Karen Damen als geen ander wat het is om de hits aan elkaar te rijgen. Maar tegelijk staat ze ook nog aan het prille begin van haar muzikale carrière. Vorig jaar bracht ze immers haar eerste soloalbum uit: Een ander spoor. Een grote droom die in vervulling kwam. Ze verkocht de Lotto Arena uit en werd beloond met een award voor ‘Beste Doorbraak’. Momenteel is Karen druk bezig met nieuw werk.

“Ik kijk er ongelofelijk naar uit om met deze bende naar het buitenland te gaan voor een muzikaal avontuur. Regi ken ik natuurlijk al mijn halve leven, met Gene Thomas ben ik via Kristel ook heel close en Sean Dhondt ken ik ook goed. Peter Van Laet heb ik destijds leren kennen bij Tien Om Te Zien. En natuurlijk ben ik ook erg benieuwd naar de andere artiesten. Ik heb echt het gevoel dat ik binnenkort op vakantie mag vertrekken. Het is als één grote vriendenreünie.”

REGI

Wie hits zegt, zegt Regi. Er gaat geen zomer voorbij waarin hij niet bovenaan de charts prijkt met een song die niet meer uit het hoofd te krijgen is. Denk maar aan Ellie, Where Did You Go of Ordinary. Daarvoor werkte hij al samen met grote artiesten en jong talent, zoals Craig David, Dimitri Vegas & Like Mike, Stan Van Samang, Milo Meskens of OT. Ook als producer en dj wist Regi zijn strepen te verdienen, in België maar ook ver daarbuiten. Van Tomorrowland tot Tomorrowworld.

“Nummers van andere artiesten aanpakken zit als dj in mijn DNA. Plus als producer en artiest kan ik me nog eens volledig uitleven op de muzikale catalogus van mijn collega’s. De uitdaging om al die genres en stijlen te combineren neem ik graag aan. En ik denk, hoop, dat het gaat resulteren in muziek die je niet altijd van mij zou verwachten. Daarnaast ben ik heel benieuwd naar wat de andere artiesten gaan doen met mijn nummers. Gelukkig is daar wel keuzestress: die teller staat nu op 18 top 10 hits. Ik kan niet wachten om te horen wat ze er van gaan maken.”

GENE THOMAS

Gene Thomas scheerde in de jaren 90 hoge toppen met het danceduo X-Session. Nummers als Say Yeah en On And On worden op feestjes nog altijd luidkeels meegezongen. Sinds 2003 focust Gene zich volledig op zijn solocarrière en schrijft hij zijn eigen Nederlandstalige songs. Zijn debuutsingle Voor Haar, geschreven voor zijn vrouw Kristel Verbeke van K3, stond weken op nummer 1. Ondertussen bracht Gene 4 albums uit.

"Ik kan mij geen leven voorstellen zonder muziek. Integendeel, ik ben daar dagelijks mee bezig en als een klein kind dat met grote ogen in de snoepwinkel rondkijkt, ben ik even nieuwsgierig naar wat er mij te wachten staat in een programma waar muziek maken, in een kameraadschappelijke sfeer, centraal staat. Ik heb toegezegd omwille van het authentieke karakter. Ik ben er zeker van dat de kijker het zal ervaren en voelen dat wij ons keihard gaan amuseren. Rock-'n-roll in de casserole."

PETER VAN LAET (MAMA’S JASJE)

Exact 30 jaar geleden werd één van Vlaanderens bekendste groepen opgericht: Mama’s Jasje. Met meer dan 1,4 miljoen verkochte platen staat de groep rond frontman Peter Van Laet in de top 100 van bestverkochte Belgische artiesten. In 1990 werd hun debuutsingle Zo Ver Weg een monsterhit. Nadien volgden o.a. Als De Dag Van Toen, Teken Van Leven en Onzen Bok Is Dood. Stuk voor stuk hits die tot het collectief geheugen behoren. Peter bracht ook 1 Franstalig en 2 Nederlandstalige solo-albums uit.

"Meedoen is voor mij een geschenk uit de hemel. Opnamestudio's, repetitielokalen en podia zijn voor mij speeltuinen. Muzikanten zijn mijn speelkameraadjes, instrumenten zijn ons speelgoed. Ik zie 'Liefde voor Muziek' als een soort hommage aan de andere artiesten die meedoen. Ik kijk hier zó naar uit!"

SEAN DHONDT

Sean Dhondt is naast presentator op radio en televisie ook bezeten door muziek. Hij werd bekend als leadzanger van de poppunkgroep Nailpin, die tal van festivalweides deed vollopen met hun stevig gitaarwerk. In 2014 gooide Sean zijn muzikale carrière over een andere boeg en richtte hij zijn groep Manoeuvres op, waarvan hij tot op vandaag niet alleen de leadzanger maar ook de songschrijver is. Met de debuutsingle Mad World had Manoeuvres meteen een radiohit te pakken.

“Dit nieuwe seizoen van Liefde Voor Muziek kan wat mij betreft eigenlijk op geen beter moment komen: ben op dit ogenblik aan het schrijven aan m'n eigen soloplaat en dit kan me alleen maar verder inspireren. Want je eigen songs gecoverd horen, en ze dus ook zien transformeren voor je ogen, terwijl je zelf definitief de controle loslaat over dat kindje, is steeds een heel bijzonder gevoel!”

THE STARLINGS (TOM DICE & KATO)

Zij werd in 2011 tweede in Idool. Hij werd in 2008 tweede in X Factor. Nu vormen Kato en Tom Dice niet alleen een koppel, maar ook een kersvers muzikaal duo: The Starlings. Hun debuutsingle Mine werd nagenoeg op elke radiozender gedraaid en ook solo boekten Kato en Tom verschillende successen. Zij deed dat met o.a. Flamingo en de Zomerhit van 2011: The Joker. Hij met Utopia, Out At Sea en natuurlijk Me & My Guitar, waarmee hij in 2010 zesde eindigde op het Eurovisiesongfestival.

“We zijn enorm blij dat we dit met ons nieuwe project The Starlings kunnen doen. We kijken dan ook enorm uit naar hoe alle artiesten met onze vroegere hits en nieuwe nummers aan de slag gaan. Momenteel zijn we zelf op pad in het repertoire van alle artiesten en daar hebben we hier en daar al pareltjes ontdekt, naast hun gekender repertoire. Zelf hopen we de artiesten en het publiek te verrassen met onze kijk op de songs, met onze liefde voor muziek.”