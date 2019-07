De 9 meest bekeken optredens uit Liefde voor Muziek op een rijtje!

Liefde voor Muziek, dat staat gelijk aan 5 seizoenen vol prachtige optredens van topartiesten. Wij zetten de 9 meest bekeken optredens nog eens op een rij

9. Johannes Genard - Honeybee

Beginnen doen we met de adembenemende versie van “Honeybee” door Johannes Genard uit het tweede seizoen van Liefde voor Muziek. Zijn cover van Belle Perez haar nummer doet nog altijd monden openvallen en dat is meer dan terecht!

8. Silvy De Bie - In And Out Of Love

Een dancenummer van Armin Van Buuren en Sharon den Adel omtoveren tot een intieme performance is niet iets wat iedereen gegeven is. Toch is het net dat wat Silvy ons tijdens het 4de seizoen heeft voorgeschoteld. Prachtig!

7. Sharon den Adel - Just What I Need Tonight

Rockchick troef! Tijdens het 5de seizoen ging Sharon den Adel voor een cover van Coco Jr.'s "Just What I Need Tonight" en dat zorgde voor enorm veel ambiance!

6. Gers Pardoel - Boeng

Gers Pardoel die Natalia's "Boom" covert? Da's er boengk op! In het 3de seizoen ging de Nederlander all-in en maakte er een swingend Nederlandstalig nummer van!

5. Natalia - Je Hebt Een Vriend

Josje heeft een vriendin in Natalia, die voor de gelegenheid het populaire K3-nummer coverde én vertaalde naar het Engels in seizoen 3. Daar kwamen traantjes aan te pas!

4. Clouseau - Ik Wil Je Terug

Clouseau en tedere muziek, ze moeten er haast een patent op hebben. In seizoen 3 namen de broers "I Want You Back" van Natalia onder handen, wat nadien een schot in de roos bleek te zijn!

3. Niels Destadsbader - Verover Mij

Op nummer 3: verover-over-over-over moet Niels gedacht hebben toen hij in Liefde voor Muziek "Believe" van Sarah & Gert Bettens coverde. Voor het eerst te horen tijdens het 4de seizoen, maar daarna niet meer van de radio te krijgen. Catchy!

2. Stan Van Samang - Een Ster

Is er iemand die deze plaat nog niet kent? In het allereerste seizoen van Liefde voor Muziek was Vlaanderen getuige van de (weder)geboorte van deze hit. Stan Van Samang bracht "Een Ster" van Christoff en krijgt hiervoor een fantastische 2e plaats in dit lijstje.

1. Dana Winner - One Moment in Time

Wat een topvrouw is ze toch, onze Dana Winner. In het 2de seizoen bracht ze met "One Moment in Time" ode aan Whitney Houston en daarmee kreeg ze iedereen op de knieën! Zo breekbaar, zo sterk en zo mooi. En daarom kaapt ze de eerste plaats weg in de lijst van meest beluisterde nummers uit Liefde voor Muziek.

Meer Liefde voor Muziek zien?

Dat kan! Op VTM GO kan je alle 5 de seizoenen herbekijken en zien hoe onze artiesten het er vanaf brachten!