Bart Kaëll mag de avond aftrappen met zijn bewerking van Only Your Love Will Do. Het nummer sprong er voor hem onmiddellijk uit, omdat hij er de melodieën van Pachelbel in herkent. Bart maakt er een “Bart Kaëll meets Pachelbel meets Jan Leyers”-versie van.

Download en herbeluister alle nummers hier: https://vtm.be/liefde-voor-muziek/playlist/5