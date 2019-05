Bart Kaëll krijgt iedereen aan het dansen met 'Ik Laat Me Verleiden'

Higher wordt nog een tweede keer gekozen, maar de vertolkingen konden niet verder uit elkaar liggen. Bart Kaëll had geen idee dat Ilse het nummer ook zou brengen. “Deze middag is er een dokter langs geweest om mij te castreren zodat ik dezelfde hoge noten als Ilse aankan”, lacht Bart. Hij heeft er zich geweldig mee geamuseerd en geeft zich volledig in het Nederlands.

Beluister alle nummers hier: https://vtm.be/liefde-voor-muziek/playlist/5