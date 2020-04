Wedstrijdreglement: Thuisopdracht 3 LEGO MASTERS

Breng met LEGO jouw fabeldier tot leven

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Thuisopdrachten LEGO MASTERS: Breng met LEGO jouw fabeldier tot leven“ (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media nv en de Belgische vennootschappen die deel uitmaken van DPG Media Group nv (mede) organiseert (hierna samen: “DPG Media”), met adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert.

Facebook, Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op vrijdg 25 april 2020 om 20.25 uur, en loopt af op zaterdag 2 mei 2020, 20.25 uur.

3. Wie kan deelnemen?

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen, behalve:

• de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van DPG Media en haar verbonden vennootschappen,

• de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en

• de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen.

• deelnemers van het programma LEGO MASTERS editie 2020.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. De winnaar van de wedstrijd, is voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd of andere wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf zaterdag 25 april 2020 om 20.25 uur tot en met zaterdag 2 mei 2020, 20.25 uur kan via Instagram aan de wedstrijd worden deelgenomen.

De wedstrijd bestaat erin een foto of video van een LEGO-monster te uploaden op Instagram met de hashtag #wijzijnLEGOmasters..

We keuren volgende schrijfwijzes van de hashtag ook goed: #WijZijnLEGOMasters, #wijzijnlegomasters, #WijZijnLegoMasters, #WIJZIJNLEGOMASTERS, #wijzijnLegoMasters, #wijzijnLEGOMASTERS, #WijZijnLEGOMASTERS, #WijzijnLEGOMASTERS

De deelnemers dienen om geldig aan de wedstrijd deel te kunnen nemen via Instagram een foto of video online te zetten met de hashtag #wijzijnLEGOmasters

Een creatieve jury bekijkt alle inzendingen om vervolgens 2 winnaars te selecteren:

• Eén winnaar waarbij de maker van het LEGO-bouwwerk jonger is dan 12 jaar op het moment dat de foto of video online gezet wordt.

• Eén winnaar waarbij de maker van het LEGO-bouwwerk ouder is dan 12 jaar op het moment dat de foto of video online gezet wordt.

Elke deelnemer kan per week meerdee keren deelnemen aan de wedstrijd, maar slechts één keer winnen.

5. Prijzen

Er zijn 2 winnaars. Elke winnaar wint een voucher van Dreamland om voor €750 producten van LEGO te shoppen op de webshop van DreamLand

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. De algemene voorwaarden van de DreamLand Webshop zijn van toepassing.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Bij afgelasting van het evenement kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

De winnaars krijgen via Instagram een bericht in hun de inbox van het account waarmee ze aan de wedstrijd hebben deelgenomen. De winnaar heeft 72 uur de tijd om de prijs te claimen en de nodige contactgegevens over te maken aan DPG Media (VTM). Indien de prijs niet binnen deze periode geclaimd is, gaat de prijs naar de volgend gerangschikte deelnemer.

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen DPG Media de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van DPG Media.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, opdat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig het Privacy- en cookiebeleid van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van DPG Media zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Instagram ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.