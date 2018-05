Lach mee met onze Hilarische Helden

Hilarische Helden: altijd grappig, altijd paraat

Dipje? Blokpauze? Of gewoon goesting om eens flink door te lachen? De Hilarische Helden staan paraat. Want de grappigste series van een tijdje terug zijn helemaal back in business. Check ze nu waar en wanneer je wil via vtm.be en in je VTM-app….

Al moet je misschien even wachten tot ze met hun rolstoel over de vluchtheuvel raken. Of in het geval van Patrouille Linkeroever: tot ze het sleuteltje van de combi hebben gevonden. Tiens, waar is de combi eigenlijk?