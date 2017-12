In de eerste aflevering van 'La Mamma' wil comedian Jens Dendocker zijn moeder in de bloemetjes zetten. En àls Jens Dendonker dat doet, doet hij het goed. Hij stuurt zijn mama Chris op koffieworkshop, want zij is bezeten van het zwarte goud. En ondertussen kan hij in alle rust met Sergio Herman een diner bereiden voor de nietsvermoedende vrouw die hij wil bedanken voor al haar steun en goede raad de voorbije jaren.