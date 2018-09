Kunnen de vrouwen het boerenleven aan?

Opnieuw een spannende dag voor de boeren: hun drie favoriete dames komen logeren op hun buitenlandse farm. In Duitsland is Jeroen helemaal klaar voor de liefde, hij wordt er zelfs poëtisch van. Manu trakteert zijn bezoek op Zuid-Afrikaanse struisvogelnek en Bjorn en zijn ouders zorgen voor een warm onthaal met heerlijke honingwijn. Down Under is Jan minder galant, hij zet zijn vrouwen meteen aan het werk want door de uitzonderlijke droogte moet het vee ook vandaag extra voedsel krijgen En Jitse krijgt slecht nieuws over één van zijn meisjes.