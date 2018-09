4 koppels geven hun privacy op om hun relatie en die van heel Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Wat is het geheim van een goeie relatie? Vier Vlaamse koppels filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van Chloé De Bie en Wim Slabbinck. Zo ontdekken ze hoe ze hun leven samen een extra boost kunnen geven. Het resultaat is verrassend herkenbaar. Please do try this at home!