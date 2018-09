Hannelore en Steven hebben een andere kijk op kinderen. Steven heeft een dochter uit zijn vorig huwelijk en wil geen nieuwe kinderen. Maar bij Hannelore leeft er wel een kinderwens. Hoe ga je om met verschillende toekomstvisies in een relatie? Onze relatie-experten raden aan om er regelmatig en eerlijk over te praten. In deze video zie je zo'n gesprek tussen Hannelore en Steven.