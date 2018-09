In de tweede aflevering van Koppels gaven de experts de opdracht om elkaar complimenten te geven. Het geven van complimenten is een heel krachtige tool. Naarmate we langer samen zijn, worden deze complimenten steeds minder vaak gegeven. Maar er zijn meer manieren waarop je je genegenheid naar iemand kan uiten. Naast complimenten zijn er nog 4 talen van de liefde. Chloé legt deze even aan je uit.