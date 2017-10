Kom dit weekend naar Antwerpen voor Rijker Dan Je Denkt!

‘Rijker Dan Je Denkt’ trekt naar Antwerpen! Meer bepaald naar de exclusieve gerenoveerde zalen van het Elisabeth Center en De Zoo. Deze historische zalen zijn gedecoreerd in verschillende marmersoorten, met hoge planfond en in prachtige art-nouveaustijl.

De Marmeren Zaal vormt het historische hart. Het is één van de architectonische hoogtepunten van de art nouveau in België. Verder door in de Verlat zaal staat een indrukwekkende monumentale trap centraal en is de ruimte gekenmerkt door de schilderijen van Charles Verlat. En in de Darwinzaal heb je de mogelijkheid om onder het imposante skelet van een baardwalvis te wandelen.

