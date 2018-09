Kom alles te weten over Rode Neuzen Dag 2018!

In het Maria-Boodschaplyceum in Brussel werd vanmorgen de aftrap gegeven van de derde Rode Neuzen Dag. De actie roept opnieuw iedereen in Vlaanderen op om geld in te zamelen om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie zal plaatsvinden op 30 november 2018 en staat dit jaar in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. De aftrap werd gegeven in de oude school van Qmusic-dj én Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn.

Ook de andere ambassadeurs kwamen vandaag langs in de speciale ochtendshow van Qmusic: Evi Hanssen, Jonas Van Geel en Birgit Van Mol. Koen Wauters is de vijfde ambassadeur, maar kon er vandaag niet bij zijn. Evi vertelde dat ze met alle ambassadeurs een droom hebben: zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen. Scholen zijn immers de plek waar jongeren vaak zijn, veel meemaken en dus ook snel geholpen kunnen worden.

Tijdens de aftrap werden ook de vijf nieuwe Neuzen bekendgemaakt: Froufrou, Cara Mascara, Redman, Blije Barry en Fred Raket. Verzamelen, delen en uitwisselen, het mag en kan allemaal. Heel Vlaanderen wordt opgeroepen om een Rode Neus op te zetten en te tonen dat spreken over psychische problemen geen taboe mag zijn. De Neuzen zijn vanaf vandaag te koop bij alle Belfius-kantoren in Vlaanderen.

Wil je zelf een actie op poten zetten voor Rode Neuzen Dag of wil je meer informatie? Je vindt alle info hier!