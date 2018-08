Kinderen van BV's maken kennis met minder fortuinlijke leeftijdsgenoten in gloednieuw programma!

Zes jongeren van BV’s maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven niet over rozen gaat. Dat is de rode draad van een nieuw VTM-programma dat in het najaar nauw aansluit bij Rode Neuzendag, dat dit jaar focust op jongeren met psychische problemen.

Veel hadden ze tot vorige week niet met mekaar gemeen, alleen dat ze minstens één bekende vader of moeder hebben. En ze kenden mekaar helemaal niet. Maar de voorbije dagen zijn deze zes gezichten, allemaal tussen 16 en 19 jaar, samen op kamp gegaan. Ze offerden een deel van hun zomervakantie op om kennis te maken en mee te leven met leeftijdsgenoten voor wie het leven iets minder makkelijk loopt. De zes trekken een dag op met tieners in de psychiatrische kliniek in Pittem, ondernemen een zware tocht met 4 jongens en meisjes met een fysieke beperking, gaan sporten met patiënten van het Zeepreventorium en bezoeken het zomerkamp voor jonge holebi’s en transgenders in Vorselaar.

Het programma is later dit najaar te zien bij VTM en zal gepresenteerd worden door Evi Hanssen.

Bovenste rij vlnr Len Neefs (zoon van Louis Neefs) , Obi Haubourdin (zoon van Sabine Appelmans), Fiel van Avermaet (zoon van Bart Van Avermaet).

Onderste rij vlnr Hebe Van de Veire (dochter van Peter Van de Veire), Chinouk Van Baelen (dochter van Dana Winner) en Tita Heldenbergh (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh)