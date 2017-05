Een mix van een quiz, een comedyshow en een archiefprogramma: dat is het format van "Kan u de vraag nog eens herhalen?", de gloednieuwe quiz die Baúl zal presenteren. Alle quizvragen die in het programma aan bod komen zijn in het 28-jarig bestaan van VTM al eens gesteld in een ander quizprogramma. In theorie kunnen kandidaten zich dus perfect voorbereiden.