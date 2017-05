Kan U de Vraag Nog Eens Herhalen? afl. 3

Ook in de derde aflevering van Kan U de Vraag Nog Eens Herhalen? worden oude quizvragen in een nieuw jasje gestoken. Guga Baúl is opnieuw ceremoniemeester van dienst. Het BV-winkeltje is traditiegetrouw drie nieuwe Bekende Vragenstellers rijk: Zaki, cijferende en letterende tv-legende; Siska Schoeters, bekend van de radio en die andere muzikale quiz O la la la; en Sergio Quisquater, alleen al door z'n achternaam een geschikte kandidaat. Gunter Lamoot zorgt naar goede gewoonte voor de randanimatie.