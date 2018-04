Hoe ziet onze toekomst eruit? Lieven Scheire schept in Kan Iedereen Nog Volgen? licht in de duisternis. Drijvende tunnels, robots die salto’s maken, een matras tegen overspel, het uitwissen van trauma’s en tattoos, vuilbakken die je boodschappen regelen of vingernagels waarmee je kan betalen. Samen met zijn panel schetst Lieven hoe ons leven er zal uitzien in 2019, in 2030 of in 2050.

“De toekomst begint morgen! Geniet ervan.” - Lieven Scheire