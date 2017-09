Zonder wagen het containerpark betreden? Ik dacht het niet!

‘Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?’

Ook in 2017 is Kafka nog altijd springlevend. Ambtenarij, regeltjes, kleine letters en grote bureaucratie. Gelukkig maar, want we kunnen ons nog altijd heerlijk ergeren. En die ergernis goten de makers van Loslopend Wild in een gloednieuw sketchprogramma met absurde, maar herkenbare situaties. Kafka gaf alvast een contract aan een topcast met onder andere Frank Focketyn, Stefaan Degand, Tania Van der Sanden, Karlijn Sileghem, Tiny Bertels, Tom Audenaert, Nico Sturm, Dirk Van Dijck, Günther Lesage, Steve Geerts en Mathias Sercu.