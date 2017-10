Wat als de kopieermachine door Satan is bezeten?

Ooit al eens 200 postzegels besteld? Tom Audenaert doet er bijzonder lang over in Kafka van de week. Het nummersysteem dat aanduidt wanneer het zijn beurt is om naar het loket te gaan, lijkt vrij wispelturig. Het is gewoon één grote bingo. En bovendien is de bediende (Karlijn Sileghem) inet iets te attent bij het kiezen van de juiste zegel. Die moet dan ook nog in grote getale in stock zijn. En als de computer nu eenmaal néé zegt …