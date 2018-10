Ons Jong Geweld brengt vanavond een bezoekje aan het Zeepreventorium in De Haan waar ze onder andere jongeren met obesitas begeleiden. Wanneer ze daar aankomen is het meteen tijd voor het ontbijt, maar dat alles zo afgemeten wordt, hadden ze niet verwacht. Eén potje choco is goed voor twee boterhammen en één potje boter mag voor vier boterhammen.

Jong Geweld, vanavond om 21.40 bij VTM.