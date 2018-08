Kan Dominik Axel oplichten?

Dag vrienden van de VTM, Jonas hier! 't Is gebeurd, ik heb mijn eigen personalityshow waarin comedy, muziek en verrassingen centraal staan. Op woensdag trek ik mijn kleurrijk presentator-imitator-acteur-zanger-entertainer-kostuum aan en trek ik alle registers open met telkens vier gasten.Op vrijdag zet ik het weekend in en trakteer ik één centrale gast op de show van zijn leven in een gezellige late night setting. En hé, neem het allemaal gerust niet té serieus! ;-) Groetjezzz,Jonas