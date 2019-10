Jill Peeters stopt met het weerbericht

Jill Peeters (44) stopt als weervrouw bij VTM. In 2020 begint ze aan een nieuw verhaal, tot eind dit jaar blijft ze op het scherm te zien. Jill werkt ondertussen zelf mee aan de opleiding van een opvolger.

Jill werd in 2000 weervrouw bij VTM. Ze sprak toen al van een meisjesdroom die uitkwam. Jarenlang presenteerde ze met passie en gedrevenheid het dagelijkse weerbericht. Haar directe, heldere aanpak leverde haar in 2016 nog de Wablief-prijs op voor duidelijke taal. Door de jaren heen werd Jill ook een invloedrijke stem in het debat rond het klimaat en een veel gevraagd spreker. Zo werd ze door de Verenigde Naties gevraagd om deel te nemen aan een denktank rond klimaatbeleid. In de klimaatkwestie wil ze ook in de toekomst een rol blijven spelen.

Jill Peeters - Klimaat is een ‘groot verhaal’ geworden; het polariseert, het zorgt voor veel miserie maar het creëert ook kansen. Het is zonder meer het belangrijkste verhaal van onze en de volgende generaties. Ik krijg steeds meer vragen hierover, van kijkers, volgers op social media- maar ook vanuit bedrijven, scholen, steden, onze overheden en de Verenigde Naties. Ik zal in de toekomst nog veel met weer en klimaat bezig zijn, maar wat dat juist zal inhouden, staat nog volledig open.

DPGMedia wil Jill bedanken voor al de jaren waarin ze - samen met weercollega’s David Dehenauw en Frank Duboccage - echt wel een verschil maakte.

Nicholas Lataire – Adjunct-Directeur News City - We zullen Jill missen hier. Iemand met haar gedrevenheid vervang je natuurlijk niet zomaar. We willen Jill vooral bedanken voor de bijna 20 jaar dat ze bij ons het mooie weer maakte met haar kennis en inzicht. Jill is niet alleen een straffe weervrouw én klimaatkenner, maar ook een fijne, goedlachse collega. Binnen de redacties van VTM NIEUWS, hln.be en Het Laatste Nieuws bouwen we volop aan een weer-, klimaat- en wetenschapcel. Daar gaan we aan de slag met nieuw talent. We zijn blij dat Jill haar opvolger of opvolgers mee wil opleiden.”