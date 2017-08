Jacht op Guido & Emma: Aflevering 27

Een nieuwe webserie van Familie tijdens de zomer!

“It’s payback time.” Met deze woorden kwam Ronald vrij uit de gevangenis in de seizoensfinale van Familie. Hij zint op wraak. Hij heeft zijn pijlen gericht op Guido, nadat die hem verklikte bij de politie wegens illegale handel in gestolen wagens.

Dat de romantische trip van Guido en Emma naar de Ardennen er iets anders zal uitzien dan gepland, staat dus vast. Maar wat is Ronald van plan? Kunnen Guido en Emma ontkomen aan zijn wraakzuchtige plannen? Of breekt de achtervolging hen zuur op? Ontdek het in ‘Jacht op Guido & Emma’!

Elke weekdag rond 20.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering van de webserie ‘Jacht op Guido & Emma’. Deze kan je bekijken in de VTM-app en via vtm.be.