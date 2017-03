Intiem interview: Tom Boonen in gesprek met Koen Wauters.

Maandenlang liep Koen Wauters in het spoor van Tom Boonen en dat met maar één doel: een uniek portret schetsen van één van de grootste sporticonen van de laatste twintig jaar. Vanaf maandag kan je het lief en leed van dit wielerfenomeen volgen in Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life. Maar voor we daaraan beginnen, willen we jullie laten genieten van een intiem interview met Tom. Koen Wauters nam de taak op zich en gunt jullie een eerste kijk in het - voordien erg van de buitenwereld afgesloten - leven van Tom Boonen. Wij vinden het alvast erg de moeite!