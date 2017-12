Zeg gewoon 'ja'!

We zien ze allemaal wel eens rijden in de stad: 4X4’s. En we stellen ons dan allemaal dezelfde vraag. Waarom? Waarom zou je met zo’n grote auto in de stad rijden? Hoog tijd dat Jens Dendoncker één van de eigenaars van een SUV duidelijk maakt dat dit type van voertuig daar niet thuishoort. Wanneer de chauffeur na een etentje naar zijn (veel te grote) auto wandelt, is die zowaar in de woestijn terechtgekomen, inclusief tonnen zand, palmbomen en een slang. Politie-inspecteur Janne ziet het probleem niet: “Een 4X4? Dat is toch gemaakt om in ’t zand te rijden. Uw auto zal blij zijn dat hij eindelijke in zijn natuurlijke habitat mag zitten.” En ook Jens, toevallig op safari in Antwerpen, begrijpt het probleem niet