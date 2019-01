Superheld Issam beleeft de dag van zijn leven op Comic Con

Issam Dakka is verzot op comics en superhelden, maar is er volgens zijn zus Tisam zélf één. “Mijn papa is al 13 jaar verlamd door de spierziekte ALS, en mijn broer staat dag en nacht klaar voor hem. De meeste mensen overleven maar 6 jaar, maar ik denk dat papa al zo lang kan vechten dankzij de goede zorgen van o.a. mijn broer Issam. Hij is twee jaar geleden zelfs gestopt met zijn acteeropleiding op het conservatorium om voor mijn papa te kunnen zorgen.” Hoog tijd om Issam te bedanken, en waar kan dat beter dan op de Cosplay Conventie?