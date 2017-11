Siska Schoeters krijgt een koekje van eigen deeg

Tomas De Soete is het beu! Zijn vriendin Siska Schoeters geeft altijd commentaar op zijn rijstijl: “Ze ziet gevaar waar er geen is en dan begint ze te roepen. Ik schrik daarvan. Dat is pas gevaarlijk.” Hoog tijd om Siska te laten voelen hoe irritant dat is. Wanneer zij denkt samen met chauffeur Bert mee te doen aan een opname van een Vlaamse versie van Carpoolkaraoke, pikken de twee een lifter op. En die lifter heeft heel wat aan te merken op Berts rijstijl: “Je schakelt heel raar. Pas op in de bochten. Houd je beide handen op het stuur. Opgelet voor tegenliggers.” De man doet Siska aan iemand denken: “Je bent net zoals ik. Mijn vriend klaagt daar altijd over.”