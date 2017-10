Preview: Jens lokt festivalgangers uit hun tent

Nicolas zingt graag (en luid) mee in de auto, tot groot jolijt van Vlaanderen. Maar te veel is te veel, vindt echtgenote Evelien. Ze is dan wel blind getrouwd, maar doof is ze niet. Een beetje rust in de auto kan ze wel appreciëren. Jens krijgt de hulp van Walter Grootaers om Nicolas met de feiten te confronteren. “Als ik een tweede stem had gewild op dat nummer, had ik het in de studio gedaan”, aldus een geïrriteerde Grootaers.