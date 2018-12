OEPS! Boodschap loopt volledig mis... Of was dit de bedoeling?

Marisa en Evert vormen een topkoppel en zijn na 2,5 jaar nog steeds dolverliefd. Ondanks al enkele niet zo subtiele hints van Marisa, ging Evert nog steeds niet op zijn knie zitten. If you like it, you should put a ring on it. Maar Evert spreekt blijkbaar geen Beyoncé’s. “Ik heb een heel duidelijke boodschap voor hem: ik wil heel graag trouwen. Ik wacht al erg lang op die vraag en hij stelt die maar niet. Daarom wil ik het hem op deze manier duidelijk maken.” Jens bedenkt een plan: ze gaan Evert ‘een beetje’ jaloers maken. Ook Marisa laat zich verrassen want zij weet niet hoe Jens dat juist gaat doen. Eén ding kunnen we al verklappen: het draait niet uit zoals ze verwachtte…