Nieuwsgierige buurvrouw krijgt onverwachts de hoofdrol

Dries werkte de voorbije maanden achter de schermen mee van Hoe Zal Ik Het Zeggen?. Hij zocht mensen die een boodschap hadden voor anderen, maar heeft zelf ook een vraag voor zijn vriendin Annelin: of ze met hem wil gaan samenwonen. Dries weet als geen ander dat Jens een piekfijn scenario zal uitwerken om de boodschap origineel over te brengen. Waar ze niét op gerekend hadden? De nieuwsgierige buurvrouw van Annelin die zonder ze het beseft, de hoofdrol begint te spelen in de scène. Als dat maar goed komt.