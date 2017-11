MOEDIG: Man neemt het op tegen bikerbende

‘Een boodschap gebracht op een manier die je niet snel zult vergeten.’

Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Hoe maak je je huisgenoot duidelijk dat zijn voeten ontzettend hard stinken? Hoe laat je je zoon ein-de-lijk zijn kamer opruimen? Hoe Zal Ik Het Zeggen? helpt een handje om die – soms moeilijke – boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen. Comedian Jens Dendoncker verrast nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een moment dat ze zich nog lang zullen herinneren. Hoe zullen we zeggen dat dit programma van de makers van Wat Als? en Safety First is?