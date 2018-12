Kristof Calvo veroorzaakt verkeersoverlast in Mechelen

U weet het of niet: Federaal parlementslid en Groen-fractieleider Kristof Calvo, heeft geen rijbewijs. Hij probeert zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar als hij op moeilijk bereikbare plaatsen moet zijn, doet hij beroep op zijn collega’s, “wat eigenlijk onze job niet is”. Collega Pieter-Jan is persmedewerker bij Groen en nogal dikwijls Calvo’s chauffeur. “Kristof heeft zijn rijbewijs nooit gehaald, voor zover ik weet heeft hij zelfs nog nooit achter een stuur gezeten.” Pieter-Jan is de situatie wat beu en heeft dan ook een persmededeling voor Kristof: “Haal uw rijbewijs!”.