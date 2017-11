Krijgt Jens Yannick en de lift terug in beweging?

Yannick was ooit een sportieve, gezonde gast, maar die tijd ligt al een tijdje achter hem. Zijn fitnessabonnement is opgezegd, hij is hervallen in een slecht eetpatroon en drinkt maar al te graag wat pintjes op café. En dat laat zich voelen: de kilo’s vliegen eraan. Volgens Jens is volslank het nieuwe hip, maar goede vriend Dennis wil Yannick toch duidelijk maken dat hij wat meer zou moeten bewegen. Wanneer Yannick de lift neemt, blokkeert die. ‘Senior Rescue Manager’ Jens Dendoncker kent de oorzaak: “De lift blokkeert wel vaker als ze maar twee verdiepingen moet doen. Gelukkig gebeurt dat niet vaak, want de meeste mensen nemen de trap als ’t maar twee verdiepingen zijn.” Gelukkig wordt de man wel geholpen, zij het op een zeer vreemde manier.