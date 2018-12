Kinderen van Mathias Coppens roepen hun papa tot de orde

“Papa is de beste ter wereld”, klinkt het bij Lowis en Marcel, het dochtertje en zoontje van Mathias Coppens. “Maar hij is continu bezig met zijn GSM. Eén keer heeft hij zelfs vier uur aan een stuk gebeld”. En als de smartphone even wordt weggelegd, zit hij voor een ander scherm. Terwijl de kinderen zelf beperkte schermtijd krijgen… “Jullie papa is verslaafd. En wij gaan hem helpen afkicken”, klinkt het vastberaden bij Jens Dendoncker. Mathias wordt voor een routinecontrole naar het AZ Monica in Antwerpen gestuurd, waar het gebruik van smartphones ten strengste verboden is. Iets waarvan Mathias zich bitter weinig aantrekt, met alle gevolgen vandien.