Dat Jens tot veel in staat is, dat hebben de kijkers al kunnen vaststellen. Maar voor sommige problemen volstaat een man alleen niet. Jens schakelt dan ook heel wat volk in om Sandy Tura te helpen. Zij wil duidelijk maken aan haar man Luk Alloo dat het niet oké is om elke keer in slaap te vallen in de cinema. Alle irritante bioscoopbezoekers ten spijt, Luk laat zijn dutje niet verstoren. Al is er volgens hem geen probleem: “Ik ben niet in slaap gevallen, enkel ingedommeld.” Oordeel vooral zelf.