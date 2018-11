Kan Jens deze nachtuil wakker schudden?

Eva wil dat haar zoon Ilya vroeger naar bed gaat, want hij heeft steeds enorme wallen en geraakt ’s ochtends moeilijk uit zijn woorden omdat hij nog te moe is. De schuldige? Onder andere reeksen waar Ilya tot in de vroege uurtjes naar kijkt. Zo bijvoorbeeld de zombie-serie The Walking Dead. Maar Ilya beseft niet dat hij zelf goed op weg is om in een zombie te muteren. De jonge gast denkt dat hij naar de dokter moet in het AZ Monica, dat snel na zijn aankomst in een cordon belandt.