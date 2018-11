Alex Agnew, het is een lieve mens, maar hij kan niet tegen zijn verlies. Als zelfs een spelletje ganzenbord met dochterlief al voor problemen zorgt, vinden z’n vrouw Yasmine en dochter Amy dat het genoeg is geweest. De comedian die niet altijd kan lachen, begrijpt niet wat er aan de hand is wanneer de schooldirecteur belt nadat Amy “een woedeaanval kreeg”. Drie keer raden waarom.