Hoe Zal Ik Het Zeggen? Wint Emmy Award In De Categorie Non-Scripted Entertainment

Productiehuis Shelter is er alweer in geslaagd een International Emmy Award binnen te rijven! Na Benidorm Bastards (2011) en Wat Als? (2014), gaat nu ook het eerste seizoen van Hoe Zal Ik Het Zeggen? aan de haal met de meest prestigieuze internationale tv-prijs. Het feelgoodprogramma won vannacht in New York het beeldje in de categorie Non-Scripted Entertainment, en liet daarmee MasterChef Australia, het Thaise The Mask Singer and Top Chef México achter zich. De prijs volgt een paar uur na de lancering van seizoen 2 van Hoe Zal Ik Het Zeggen? bij VTM.

Medialaan feliciteert bedenkers Sofie Peeters en Tim Van Aelst, presentator Jens Dendoncker en het hele team van Shelter met hun derde Emmy.

Proficiat Shelter!