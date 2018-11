'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' keert terug!

Nieuw seizoen, vanaf 19 november 2018 om 20.35 op maandag bij VTM

De mailbox van Jens Dendoncker liep het voorbije jaar weer vol en dat kan maar één ding betekenen: ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ to the rescue. Hoe vertel je je puberzoon voor de honderdduizendste keer dat hij ook eens met de hond moet gaan wandelen? Hoe zeg je aan je collega dat hij eindelijk zijn rijbewijs moet halen? Of hoe maak je je neef duidelijk dat hij zijn broek moet optrekken? Een combi van warme, emotionele en stoutere boodschappen. Het resultaat: een nieuw seizoen vol geestige “what the fuck is hier net gebeurd?”-momentjes tot zelfs enkele emotionele “heeft er iemand een zakdoekske?”-situaties.