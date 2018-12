Guga Baùl Wordt De Stem Van Als-Patiënt Antonio

Stemmenimitator Guga Baùl werd letterlijk de stem van ALS-patiënt Antonio (wereldrecordhouder marathon en halve marathon met de rolstoel), die zijn twee beste vrienden Mark en Maurizio wil bedanken voor hun steun. De dodelijke zenuwspierziekte maakt spreken voor Antonio heel moeilijk. “Ooit zal ik niet meer kunnen spreken, maar dat is niet erg want het belangrijkste ga ik jullie nu zeggen”. Wat volgt is een prachtig persoonlijk lied, gezongen door Guga.