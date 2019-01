EMOTIONEEL! Man te gast op eigen begrafenis

Petra en Steven vormen een hecht gezin, alleen maken zij en hun jonge kindjes zich zorgen om een slechte gewoonte van hun papa: hij rookt. Ongeveer één pakje per dag. Petra: “Ik laat Steven wekelijks merken dat ik roken niet leuk vind, maar als hij niet luistert, moeten we dat op een andere manier doen.” De 4-jarige Bram heeft een hartverscheurende gedachte: “We zijn bang dat papa dood gaat”. Steven wordt door zijn vrienden uitgenodigd voor een Halloween-tocht, die eigenlijk een griezelige trip is naar zijn eigen begrafenis.