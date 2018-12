EMOTIONEEL! Grootmoeder krijgt boodschap van haar leven in afgehuurde Lotto Arena

Weinig zaken zijn zo sterk als de band tussen een oma en haar kleinkinderen. Dat is bij de 24-jarige Savannah en haar “bommi” Diana niet anders. Meer nog: “Als ik zeg dat ze de wereld voor mij betekent, is dat nog te klein”. Savannah heeft geen fijne jeugd gehad. Ze werd geadopteerd door haar grootmoeder toen haar mama niet voor haar kon zorgen, en het ook met haar vader fout liep. Ze wil haar “bommi” dan ook graag bedanken voor alles wat ze voor haar gedaan heeft, en daarvoor schakelt ze Jens Dendoncker in. Sinds de dood van haar echtgenoot, is er nog maar één man in het leven van Diana: Elvis Presley, haar absolute idool. Er is dus maar één iemand die de boodschap van Savannah gepast kan overbrengen: de king himself. In de Lotto Arena dan nog.